Melisa Sözen Masumlar Apartmanı dizisine mi katılacak? Melisa Sözen hangi karakteri oynayacak?

Melisa Sözen Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna mı katılacak? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine Fahriye Evcen’in katılacağı iddialarına Evcen’den kesin yanıt gelince, yeni karakterin kim olacağı merak ediliyordu. İddiaya göre Masumlar Apartmanı dizisine katılan yeni isim belli oldu; Kırmızı Oda’da sergilediği başarılı performansıyla büyük övgü alan Melisa Sözen’in Masumlar Apartmanı dizisine katılacağı iddia edildi. Melisa Sözen hangi karaktere hayat verecek?

TRT 1 ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizisine Melisa Sözen’in katılacağı iddia edildi. Salı akşamları reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı yeni sezon öncesi Sözen’i transfer edecek. Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola yeni sezon sözleşmelerini imzalarken Masumlar Apartmanı’nın yeni oyuncusunun belli olduğu iddia edildi.

Fahriye Evcen Masumlar Apartmanı yanıtı: Benim haberim yok!

Bir arkadaşının doğum gününe giden ve Masumlar Apartmanı iddiaları ile ilgili cevap veren Fahriye Evcen "Arkadaşlar benim haberim yok, birçok teklif geliyor ancak ben Masumlar Apartmanı dizisinden teklif almadım" diyerek iddiaları başlamadan bitirdi!

Masumlar Apartmanı yeni oyuncu belli oldu!

İnci karakterinin ölerek ayrılması sonrası Han'ı iyileştirecek bir kadın başrol oyuncusu aranıyordu. Kırmızı Oda Alya karakteriyle rekorlar kıran Melisa Sözen, Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katıldığı iddiaları yayıldı.

Melisa Sözen Ceylan karakterini canlandıracak!

Melisa Sözen, Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterini canlandıracak.