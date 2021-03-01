Melisa Sözen evlilik sorularından kaçtı!

Melisa Sözen, geçtiğimiz gün Cihangir ’de objektiflere yakalandı.Oyuncu, "Hava çok güzel ufak bir alışveriş biraz da yürüyüşe çıktım" diye konuştu.

"UFAK ÇOCUKLARLA DERS GÖRÜYORUM"

"Gündemde olan bir projem yok" diyen Sözen, "Ama gelip giden senaryolar var. O boşlukta Fransızcamı biraz daha iyi seviyeye getirmek için online ders almaya başladım. Bu yaşta bile öğrenci gibiyim ufak çocuklarla ders görüyorum" dedi.

Oyuncu, "Yapımcılar sosyal medya takipçileri yüksek olan oyuncuları tercih ediyor iddiası var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Hiç öyle bir olayla karşılaşmadım. Böyle bir olay olduğunu da sektörde inanın bilmiyorum" yanıtını verdi.

Sevgilisi Harun Tekin sorunlunca oyuncu, "Sürekli müzikle uğraşıyor" diye cevap verdi. 'Parmağında yüzük yok' sorularına ise Sözen, "Bu konulara girmeyelim" diyerek, evlilik ve ilişki sorularına cevap vermek istemedi.

"PASTADA EMZİK EKSİKTİ"

Harun Tekin ile ilişkisinin başlarını anlatan oyuncu şunlar söylemişti; "Arkadaşlarıyla yeni yeni tanışıyorum. Arkadaşları da Şebnem Ferah , Özgür Mumcu hani böyle havalı bir ekip… Ben ona sürpriz olsun diye pasta yaptırdım. ‘Git sakin bir pasta yaptır, insanlarla ilk kez tanışacaksın zaten…Harun’un ne sevdiğini düşündüm. Tek tek hepsini hazırlattım bu çok eksantrik fikri iyi diye düşünüp pastacıya verdim. Pasta mekana geldi, arkadaşlarımla bakmaya gittik pasta rezalet." "Baby shower pastası gibi biz şoka girdik. Pastada bir emzik eksikti o derece" diyen Sözen sözlerini şöyle sonlandırdı; " Bir şekilde toparlamaya çalıştık ama olmadı… Artık pastayı kendim yapıyorum."

HABER: UMUT ÜNVER