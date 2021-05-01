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Melisa Sözen'den evlilik cevabı! 'Siz doğal olarak soruyorsunuz ama...'
Uzun yıllardır 'Mor ve Ötesi' grubunun solisti Harun Tekin ile aşk yaşayan oyuncu Melisa Sözen, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, 'evlilik' sorusu üzerine bakın neler söyledi...
Melisa Sözen, "Uzun süredir ortalarda görünmüyorsunuz, yeni bir proje mi var?" sorusuna, "Yeni bir iş yapacağım. Onun hazırlıkları içerisindeyiz. Şu anda açıklayamıyorum ama güzel bir iş başlayacak" yanıtını verdi.