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Melisa Şenolsun paylaşımıyla gündem oldu!

Melisa Şenolsun paylaşımıyla gündem oldu! Ünlü oyuncu Meslisa Şenolsun'un, dizideki rol arkadaşı Denizcan Aktaş ile fotoğrafını paylaştıktan sonra yaptığı başka bir paylaşım gündem oldu. 
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