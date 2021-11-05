Melisa Şenolsun: Kalıcı mutluluk yok

Oyuncu Melisa Şenolsun, Elle dergisine konuştu. Güzel oyuncunun çarpıcı açıklamalarından satırbaşları...

Bir meselesi olan, katmanlı ve dişil rolleri oynamak daha çok ilgimi çekiyor. Karaktere daha fazla alan yaratabildiğimi hissediyorum.

Aile ilişkilerim beni ben yapan unsurlar. Ailem benim en büyük destekçim. Bu da hayatta bana çok büyük bir güven ve konfor sağlıyor.

Beni geniş kitlelere ulaştıran birçok projede yer aldım. Hepsi çok kıymetliydi, ama dönüm noktası diyebileceğim şeyler değildi.