Melisa Şenolsun: Kalıcı mutluluk yok

Oyuncu Melisa Şenolsun, Elle dergisine konuştu. Güzel oyuncunun çarpıcı açıklamalarından satırbaşları...
Bir meselesi olan, katmanlı ve dişil rolleri oynamak daha çok ilgimi çekiyor. Karaktere daha fazla alan yaratabildiğimi hissediyorum.
Aile ilişkilerim beni ben yapan unsurlar. Ailem benim en büyük destekçim. Bu da hayatta bana çok büyük bir güven ve konfor sağlıyor.
Beni geniş kitlelere ulaştıran birçok projede yer aldım. Hepsi çok kıymetliydi, ama dönüm noktası diyebileceğim şeyler değildi.
Çok sık rüya görürüm. Hayal kurmanın da ruhu beslediğini düşünüyorum.
Terazi burcuyum. Dengeyi bulmak dengeyi oturtmak arayışında adaletli olabilmek önemli benim için.
‘MEDİTASYON YAPIYORUM’
Hayatta her şey dönüşüm içinde; hepimiz bir çağdan geçiyoruz. Bende kendime doğru çıktığım bir yolculuğun içindeyim.
Spritüel kaynaklardan yararlanıyorum. Bana çok iyi geliyor. Yoğa ve meditasyon yapıyorum.
Doğada olmayı seviyorum. İnsana geldiği yeri hatırlattığını ve denge hissiyatını tekrardan kazandırdığını düşünüyorum.
GERÇEK AŞK
Aşkın dengeni sarsmak üzerine kurulu olduğu sanrısından ibaret olmadığını ve gerçek aşkın seni oluşunun en iyi haline taşımana yardım ettiğini düşünüyorum.
Kalıcı mutluluk diye bir şey yok bence. Mutluluk anlardan ibaret ve bunun sayısını arttırabilmek de anda kalmayı arttırmakla mümkün. Bana göre an olduğu haliyle güzel.