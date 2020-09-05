Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in taktiği tutmadı!

Geçtiğimiz ay Melisa Şenolsun ile Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'in aşk yaşadıkları haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.Aşkları tam gaz devam eden Şenolsun ile Evirgen, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğraflarını paylaşan sevgililer, önceki gün basından köşe bucak kaçtılar.

200 METRE İLERİDE BEKLEDİ!

Evirgen, sevgilisi Melisa Şenolsun ile birlikte Nişantaşı City's valeye teslim ettiği araçlarını dört saat sonra aldı. Tek başına valeden aracını teslim alan Umut Evirgen, kendisini 200 metre ilerde bekleyen sevgilisi Melisa Şenolsun ile buluştu.Basına yakalanmamak için böyle bir kaçış yolunu deneyen oyuncu, sevgilisinin aracına binerken objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.

UMUT ÜNVER/Milliyet