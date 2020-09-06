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Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez el ele görüntülendi

Aşklarını sosyal medyada ilan eden oyuncu Melisa Şenolsun ve işletmeci Umut Evirgen, ilk kez el ele görüntülendi.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez el ele görüntülendi Ünlü işletmeci Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün’le 3 yıllık ilişkisini noktaladıktan kısa süre sonra bir başka oyuncuyla; Melisa Şenolsun’la aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran çift, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.
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