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Melisa Şenolsun evini değiştirdi

01 Eylül 2021 Çarşamba - 17:09 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 17:09

'Masumlar Apartmanı' dizisine katılan Melisa Şenolsun, evini de değiştirerek, Cihangir’e taşındı.


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