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Melisa Şenolsun evini değiştirdi!

01 Eylül 2021 Çarşamba - 17:10 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 17:11

'Masumlar Apartmanı' dizisine katılan Melisa Şenolsun, evini de değiştirerek, Cihangir’e taşındı.


Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, sevgilisi Umut Evirgen’den ayrıldıktan sonra hayatında büyük değişiklikler yaptı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Yakın arkadaşlarına daha yakın olmak isteyen Şenolsun, Cihangir’e taşındı. Kendisine müstakil bir ev tutan oyuncu, şimdilerde evinin tadilatıyla uğraşıyor.
 
Yeni sezonda TRT’nin iddialı dizisi “Masumlar Apartmanı”nın kadrosuna katılan Melisa Şenolsun, sete girmeden önce evinin tadilatını bitirmek istiyor. Son dönemin en popüler oyuncularından olan Şenolsun’un masasında yeni bir film teklifi ve reklam anlaşmaları da var.

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