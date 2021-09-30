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Melisa Döngel - Deniz Şahin çifti ayrıldı! 'İlişki toksit bir hale geldi'

30 Eylül 2021 Perşembe - 9:14 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 9:14

Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veren oyuncu Melisa Döngel sevgilisi Deniz Şahin'le ayrıldı. Biten ilişkisi hakkında konuşan Döngel, 'Öyle gerekti. İlişki toksik hale geldi. Ama arkadaşlığımız baki.'dedi.


Melisa Döngel önceki gün Bebek’teki Lucca adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Sevgilisi Deniz Şahin’le ilişkisini kısa süre önce noktalayan güzel oyuncu, ayrılık hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi: “Öyle gerekti. İlişki toksik hale geldi yani. Ama arkadaşlığımız baki.”
 
 
KAŞ ALDIRMAYA GİDİYORUM
 
 Daha sonra mekandan ayrılan Melisa Döngel, “Akşam bir Yemek programım var arkadaşlarımla. Şimdi de kaşlarımı aldırmaya gidiyorum” dedi. Döngel, oynadığı dizideki rol arkadaşlarının MGD Ödülleri’nde ödül alması hakkında da “Çok yoğun çalıştığımız için biz onlara uzaktan destek olabildik” diye konuştu.  

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