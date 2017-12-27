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Melisa Aslı Pamuk kimdir?

27 Aralık 2017 Çarşamba - 11:58 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 11:58

Melisa Aslı Pamuk kimdir? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılıyor. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk'un hayatı merak konusu oldu. Melisa Aslı Pamuk'un seneler önce Adnan Oktar'ın programına konuk olması da gündem de bomba etkisi yarattı.


Melisa Aslı Pamuk gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. Adnan Oktar'ın programından kovulması haberiyle ilgi uyandıran Melisa Aslı Pamuk'un yaşı, eğitimi, kariyeri gibi konular merak edildi. İşte Melisa Aslı Pamuk kimdir? Sorusunun yanıtı...
 
MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?
 
Melisa Aslı Pamuk (d. 14 Nisan 1991, Haarlem) Türk kökenli, Hollanda vatandaşı oyuncu ve model.
 
Hayatı ve kariyeri
 
2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX TV'de yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması)'te temsil etmiştir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.
 
Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında bir "Bos Bros. Film & TV Productions" ve "Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)" ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başlamış.Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.
 
Filmografi
 
Hollanda 2004    Dat zit wel snor    Hayal    Başrol oyuncusu, Sinema filmi
Türkiye 2012    G.D.O. KaraKedi    Elmas    Yardımcı Oyuncu, Sinema filmi
Türkiye 2012-2013    Yer Gök Aşk    Sevda    Başrol Oyuncusu, Kanal: FOX TV , Televizyon dizisi
Türkiye 2014    Kurt Seyit ve Şura    Ayşe    Başrol Oyuncusu, Kanal: Star TV , Televizyon dizisi
Türkiye 2014    Her Sevda Bir Veda    Azade    Başrol Oyuncusu, Kanal: Show TV , Televizyon dizisi
Türkiye 2014-2015    Ulan İstanbul    Zeynep    Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi , Kanal D
Türkiye 2015-2017    Kara Sevda    Asu Kozcuoğlu    Televizyon dizisi , Star TV
 
Ödülleri
 
Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 2016, Yıldızı Parlayanlar Kara Sevda (dizi)
Ayaklı Gazete Ödülleri, 2017, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Kara Sevda (dizi), Asu KozcuoğluÖdülleri

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