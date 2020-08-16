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Melis Sütşurup'un havlu önlemi!

Melis Sütşurup'un havlu önlemi! Mustafa Sandal, Göcek'te çocuklarıyla tatil yapıyor. Melis Sütşurup da oğlu Yiğit ile Bodrum'da.
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