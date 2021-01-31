31 Ocak 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.473 -1.66 EURO 8,8910 -0.14
USD 7,3220 -0.16 ALTIN 434,580 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Melis Sezen'den tokat açıklaması: Cansu Dere muhteşem karşıladı!

31 Ocak 2021 Pazar - 9:36 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 9:36

KANAL D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Melis Sezen, Enis Arıkan’ın bir dijital platformda yayınlanan programına konuk oldu.


Sezen, dizinin önemli sahnelerinden biri olan Cansu Dere’ye tokat atması hakkında merak edilenleri anlattı: “O tokadın tekniği var. Bir tık elim kayar gibi oldu fakat Cansu tokadı muhteşem karşıladı. Tokadı öyle bir almıştı ki sanki yüzüne gülle geliyordu. Zaten Cansu çok profesyonel bir oyuncu... Onunla ve ekiple çalıştığım için çok mutluyum.” Melis Sezen, hakkında az bilinen bir gerçeği de açıkladı ve 8 derece miyop olduğunu söyledi: “Gözlerimde lens var. Eğer olmazsa hiçbir şey göremiyorum.”
Ünlü oyuncu ayrıca dans geçmişinin olduğunu dile getirdi. Ardından Enis Arıkan’la Yıldız Tilbe ve Tarkan şarkılarında dans etti.

GALERİ

GALERİ

 

ETİKETLER

Melis Sezen Cansu Dere Sadakatsiz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.