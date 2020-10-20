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Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın’a aşkını ilan etti!
Güzel oyuncu Melis Birkan ve sevgilisi Aras Aydın sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya hesabında sevgilisiyle el ele pozlarını paylaşan ünlü Melis Birkan, o karenin altına duygusal bir de not düştü: "Seni bana getiren her şeye ve seninle geçen 1 yılıma şükürler olsun sevgilim. İyi ki sen." Melis Birkan ve Aras Aydın’ın paylaşımı takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.