Melinda Gates kimdir? Bill Gates’in eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, ortak bildiri ile boşanacaklarını açıkladı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bill Gates, 27 yıllık evliliği sona erdirme kararı aldıklarını aktardı. Bill Melinda Gates Vakfı'nın kurucuları olarak vakfı idare etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Bill ve Melinda Gates, 27 yıl sonra evliliklerini sona erdireceklerini sosyal medya platformu Twitter'dan duyurdu. Açıklamada, "İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan çift, 2000 yılında hayırsever örgütleri Bill ve Melinda Gates Vakfı'nı kurmuştu.

Melinda Gates kimdir?

Melinda French Gates 15 Ağustos 1964’de doğdu. Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısıdır. Microsoft'un eski ürün birim yönetimi görevlisiydi. Publisher, Microsoft Bob, Encarta, ve Expedia gibi ürünlerin yönetiminde görev almıştır.

1994 yılında Bill Gates ile evlendi. 26 Nisan 1996 yılında Jennifer Katharine Gates, 23 Mayıs 1999 yılında Rory John Gates ve 14 Ekim 2002 yılında da Phoebe Adele Gates adlarında üç çocukları oldu. Çift 3 Mayıs 2021 tarihinde Twitter'den boşanma kararı aldıklarını duyurdu.