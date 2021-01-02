Melih Bulu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu özgeçmişi…

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlara göre Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu atandı. Melih Bulu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu nereli, özgeçmişi…

Melih Bulu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu nereli? Resmi Gazete'de yayımlanan atamalar hakkında kararlara göre 5 üniversiteye yeni rektör atandı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan yeni rektör Prof. Dr. Melih Bulu oldu.

Melih bulu kimdir?

Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

Prof.Dr. Bulu, özel sektörde TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı.

Benzeri şekilde çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak bir çok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.

Prof. Bulu 2009’da başlayan tam zamanlı akademik kariyeri boyunca bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası işbirliği koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

2017 tarihi itibarıyla Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Bulu, 2011'den bu yana İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Ar-Ge Pazarın Yönetim Kurulu Üyesidir.