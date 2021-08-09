Melek Mosso haksız bulundu: Hakaretlerin sebebi o parmak!

Şarkıcı Melek Mosso, bir konserinde yaptığı konuşmasının sosyal medya gündemine taşınmasının ardından gelen yorumlara savaş açtı. Sosyal medya yorumlarıyla hakaret ve tacize maruz kaldığını söyleyen şarkıcının dosyasında savcılık aleyhte bir karara imza attı.