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Melek Mosso haksız bulundu: Hakaretlerin sebebi o parmak!
Şarkıcı Melek Mosso, bir konserinde bacağını açarak yaptığı konuşmasının ardından orta parmağını gösterince çok sayıda tepki dolu yorumla karşı karşıya kalınca "Hakaret ve taciz var" diyerek şikayetçi oldu. Savcılık, "Konuşması birçok insanı tahrik etti. Yapılan yoruma şikayetçinin tutumu, davranışı, konuşması, yapmış olduğu işaret sebebiyet verdi" diyerek şarkıcının aleyhinde bir karara imza attı.
Şarkıcı Melek Mosso, bir konserinde yaptığı konuşmasının sosyal medya gündemine taşınmasının ardından gelen yorumlara savaş açtı. Sosyal medya yorumlarıyla hakaret ve tacize maruz kaldığını söyleyen şarkıcının dosyasında savcılık aleyhte bir karara imza attı.
Şarkıcı Melek Mosso, bir konserinde yaptığı konuşmasının sosyal medya gündemine taşınmasının ardından gelen yorumlara savaş açtı. Sosyal medya yorumlarıyla hakaret ve tacize maruz kaldığını söyleyen şarkıcının dosyasında savcılık aleyhte bir karara imza attı.