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Melek İpek kararını verdi! İlk iş olarak bunu yapacak

04 Mayıs 2021 Salı - 11:57 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 11:57

Melek İpek, yaptığı açıklamada, "ilk iş olarak soyadımı değiştirip, kızlık soyadım Çelik'i alacağım" dedi.


Antalya'da kendisine işkence edip ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek (31), mahkemece tahliye edilmiş, çıkan karara Ramazan İpek'in ailesi tepki göstermişti. Melek İpek'in eski kayınvalidesi Esma İpek, karar sonrası gözyaşları dökerek "Kanımın son damlasına kadar şikayetçiyim, hakkımı helal etmiyorum. Soyadımı sildirsin" ifadelerini kullanmıştı. Kızlarıyla birlikte tatil yapan Melek İpek, yaptığı açıklamada "ilk iş olarak soyadımı değiştirip, kızlık soyadım Çelik'i alacağım" dedi.
 
 
Sabah gazetesinden Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, Melek İpek bir süre kızları kızları C.D.İ. (9) ve İ.N.İ.'ye (7) birlikte dinleneceğini söyledi. Dış dünya ile irtibatını kesip sadece kızlarına odaklandığını belirten İpek'in, daha sonra ilk işi olarak kendi kızlık soy ismi olan 'Çelik' ismini almak için hukuki yolları başvuracağı öğrenildi. Melek'in iki kızına da annelik soyisminin verilmesi içinde mücadele başlatacağı iddia edildi.
 

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