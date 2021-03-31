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Melek İpek 112'yi arayarak yardım istemiş: 'Kocamı vurdum, çabuk yetişin'

AA |  31 Mart 2021 Çarşamba - 16:13 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 16:13

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İpek'in, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp "kocamı vurdum, çabuk yetişin" diyerek yardım istediği ses kaydı dava dosyasında yer aldı.


Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Nisan'da ikinci kez duruşması görülecek olan tutuklu sanık Melek İpek'in eşini tüfekle öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı konuşmanın ses kaydı dava dosyasına eklendi. 
 
Sanık ile 112 Acil Servis ekipleri arasında geçen konuşmada şu ifadeler yer aldı:
 
- Melek İpek: "Kocamı vurdum, çabuk yetişin."
 
- 112 Acil Servis personeli: "Nasıl vurdunuz, neyle?"
 
- Melek İpek: "Tartışıyorduk, tüfekle vurdum."
 
- 112 Acil Servis personeli: "Nereden arıyorsunuz?" 
 
- Melek İpek: "Döşemealtı, Yağca Mahallesi"
 
- 112 Acil Servis personeli: "Tamam kapat, ambulansı gönderiyorum." 
 
Servis şoförü Ramazan İ'nin (32), Döşemealtı ilçesinde ellerine kelepçe taktığı eşi Melek İpek'i 7 Ocak'ta darbettiği, ertesi gün kadının sabah saatlerinde işe gidip gelen eşini av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülmüştü. Hazırlanan iddianamede, tutuklanan Melek İpek hakkında "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.  
 

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