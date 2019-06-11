Melek'in ölümündeki korkunç detaylar ortaya çıktı!

Melek Karaaslan'ın eşi Ferdi Karaaslan ve kayınpederi Kutbettin Karaaslan

CEZALAR ARTTI

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden görülen davanın 20 Şubat 2019'daki duruşmasında mahkeme, Ferdi Karaaslan'ı 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Naciye ve Kutbettin Karaaslan'ı da aynı suçtan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum etti. Baba Kasım Levent ise 'yardım ve bildirim yükümlülüğü yerine getirmeme' suçundan beraat etti.

GEREKÇELİ KARARDA TÜM DETAYLAR ANLATILDI

Mahkeme tarafından hazırlanan 47 sayfalık gerekçeli kararda Melek'in ölüme nasıl sürüklendiği tüm detaylarıyla anlatıldı.

Kararda, Melek'in, hastanede ifadesini alan polis memurları ile barodan atanan avukatın anlatımlarına da yer verildi.Avukatın, "Melek 'Beni evin tuvaletine koydular. Üç aydır banyo yapmıyorum. Hastalığım bu sebepten dolayı daha da arttı' dedi. Kendisi eşinden ve ailesinden şikayetçi olmadı" ifadelerinin yer aldığı kararda, polis memurunun tanıklığı sırasında söylediği "Melek, yatakta cenin bir pozisyonda yatıyordu ve kendisinden çok ağır koku geliyordu. Bu koku ceset kokusuna benziyordu. Yani çürük et kokusu gibiydi. Kendisine devlet koruması altında olduğunu, şikayetçi olup olmadığı konusunda özgür olduğunu açıkladık ancak şikayetçi olmadığını ve olmayacağını söyledi" sözleri kaydedildi.

Hasta olan Melek Karaaslan'ın iyileşmesinden ümidini kesen eşi, kayınpederi ve kayınvalidesinin genç kadına evde bakmaya başladıklarına değinilen gerekçeli kararda, "Maktulün sürekli altına idrar ve dışkısını kaçırması nedeniyle 'evde koku yapmasın ve evdeki diğer kişiler mikrop kapmasın' gerekçeleriyle evin tuvaletine ait küçük bir alanda sert bir tahta parçasının üzerine yatırıldığı, hareketsiz bir yaşam süren maktulün durumunun giderek kötüleşmeye başladığı ve vücudunda ölümü ile nedensellik bağı oluşturabilecek derecede bası yaraları enfekte olması ve enfeksiyonun tüm vücuda yayılması nedeniyle Melek'in hayatını kaybettiği anlaşılmıştır" denildi.