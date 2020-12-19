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Melek Baykal: Tam 26 yılın sonunda boşanabildik
Kanal D'de yayınlanan 'İyi Aile Babası' adlı diziyle ekranlara dönen Melek Baykal, sunucu-yazar Yelda Kırçuval'ın Instagram canlı yayınına konuk oldu.
Rol aldığı Kanal D’nin yeni dizisi “İyi Aile Babası” hakkında konuşan Melek Baykal, “Sıkıntılı pandemi sürecinde gülmeye, dertlerimizi unutmaya ihtiyacımız var. Pandemiden dolayı aslında bu dönem çalışmayı planlamıyordum ama projenin senaryosu, yönetmeni ve cast’ı o kadar başarılıydı ki pandemi koşullarına rağmen koşarak sete gittim” dedi.