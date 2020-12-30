Melatonin ne demek, yararları nelerdir? Melatoninin koronavirüs bulaşmasını engellediği açıklandı!

82 milyondan fazla insana bulaşan ve 1.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dünyada aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken, ABD'deki Cleveland Clinic'te yapılan ve PLOS Biology isimli dergide yayınlanan bir araştırma uyku sorunu yaşayan insanların kullandığı melatoninin koronavirüs bulaşmasını engellediğini ortaya çıkardı. Peki, Melatonin ne demek? Melatonin ne işe yarar?

ABD'deki Cleveland Clinic'te görevli bilim insanları uyku sorunu yaşayan kişilerin kullandığı melatonin hapının koronavirüsü engellediğini açıkladı. Aşı ve ilaç için kıyasıya bir yarış devam ederken ABD'deki Cleveland Clinic'te yapılan ve PLOS Biology isimli dergide yayınlanan bir araştırma uyku sorunu yaşayan insanların kullandığı melatoninin koronavirüs bulaşmasını engellediğini ortaya çıkardı. Uyku düzenini ayarlayan hormonun hastalığın bulaşma riskini yüzde 30 oranında azalttığı öne sürülürken bu konuda incelemelerin devam etmesi gerektiği kaydedildi. Melatonin nedir? Melatonin ne işe yarar?

Melatonin ne demek?

Melatonin, beyninizin her gece ürettiği bir hormondur. İnsan vücudunda doğal olarak bulunan ve uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen bir hormondur. Ulusal Uyku Vakfı'na göre epifiz bezi tarafından üretilen bu hormon, vücudunuzun sirkadiyen ritminiz olarak da bilinen uyku-uyanma döngüsünü düzenlemeye yardımcı olur. Güneş batarken vücut daha fazla melatonin üretir ve beyninize uyku zamanının geldiğini gösterir. Melatonin seviyeniz sabahları en düşük seviyededir ve vücudunuzun uyanmasına yardımcı olur.

Güneş ile senkronize olduğundan melatonin, sirkadiyen ritminizi düzenli tutmanıza yardımcı olur, böylece tutarlı ve kaliteli bir dinlenme elde edersiniz. Hap, kapsül veya sakızlı formda melatonin, Ulusal Uyku Vakfı'na göre uyku zorluklarının giderilmesine yardımcı olmak için yaygın olarak kullanılır. Ancak düşündüğünüzden farklı yan etkileri vardır.

Alıp kullanılmamalı!

Uyku düzenini ayarlayan hormonun hastalığın bulaşma riskini yüzde 30 oranında azalttığı öne sürülürken bu konuda incelemelerin devam etmesi gerektiği kaydedildi.

Melatonin hapının erişilebilir ve ucuz olması sebebiyle bu keşfin çok büyük bir önemi olduğunu açıklayan ve araştırmayı yürüten Cleveland Clinic’in Genom Bilimi Enstitüsü’nde görevli bilim insanı Feixiong Cheng, “Bu sonuçlar çok önemli fakat insanlar henüz doktorlarına danışmadan bu takviyeyi alıp kullanmamalı. Daha geniş çaplı araştırmalar ve kontrollü deneyler bu ilacın etkisini ortaya koyacaktır. Fakat biz bu araştırmada melatoninin araştırılmaya değer olduğunu keşfettik” dedi.