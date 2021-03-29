29 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.382 -0.88 EURO 9,5960 0.35
USD 8,1000 0.24 ALTIN 450,550 2.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Meksikalı aile Mersin'de kar nedeniyle yolda mahsur kaldı

AA |  29 Mart 2021 Pazartesi - 1:33 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 1:33

Mersin'de, Erdemli-Ayrancı Karayolu'nda kardan dolayı araçlarıyla yolda 3,5 saat mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, 2'si çocuk 5 kişiden oluşan Meksikalı aile  Erdemli-Ayrancı Karayolu'nu kullanarak Mersin'den Konya'ya gitmek için yola  çıktı.
 
Ailenin aracı 2 bin 200 rakımda bulunan Abatçeşmesi mevkisinde kara  saplandı. Kar nedeniyle kapalı olan yoldan çıkamayan aile, 112 Acil Çağrı  Merkezi'nden yardım istedi.
 
Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ile Mersin Büyükşehir Belediyesi  Erdemli Koordinasyon Merkezi karla mücadele ekibi gerekli hazırlıkları yaparak  mahsur kalan ailenin bulunduğu noktaya ulaştı.
 
Ekiplerin 3,5 saatlik çalışması sonucu kara saplanan araç ve aile  kurtarıldı.
 
Sağlık durumu iyi olan Meksikalı ailenin bir süre jandarma karakolunda  misafir edildiği öğrenildi.
 
Bu arada, bölgede navigasyonu izleyen sürücülerin zaman zaman kapalı  yola girerek kar ve buzlanma sebebiyle yolda mahsur kaldığı bildirildi.

ETİKETLER

Mersin Meksika Erdemli-Ayrancı Karayolu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.