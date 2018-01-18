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Meksika'dakorkunç tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı...

18 Ocak 2018 Perşembe - 1:42 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 1:42

Meksika'da bir tren ile çarpışan kamyonetteki 5 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.


 
  
 
    Jalisco eyaleti Sivil Savunma Dairesi tarafından sosyal medya  aracılığıyla yapılan açıklamada, Lagos de Moreno kentinde meydana gelen kazada  kamyonetteki 5 kişinin öldüğü, 6'sı çocuk 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
 
  
 
    Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, sürücülere  demiryolu ve karayolunun kesiştiği yerlerde treni geçmeye çalışmamaları,  kamyonetin arkasında yolcu taşımamaları uyarısında bulunuldu.
 
  
 
    Ayrıca, olayda şasisi zarar görmüş ve kasası ayrılmış kamyoneti, yol  kenarında, sarnıçlı vagonların yanında dururken gösteren fotoğraflar paylaşıldı.
 
  
 

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Meksika tren kaza
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