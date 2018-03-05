Meksika'da şüpheli çete lideri hastanede öldürüldü

Eyalet polisinden yapılan açıklamada, Karayip kıyısındaki sahil şehri Cancun'daki bir hastanede gardiyan gözetiminde tedavi gören şüpheli Alfonso Contreras Espinoza'nın hastaneye baskın düzenleyen 4 silahlı kişi tarafından öldürdüğü bildirildi.

Olayda Espinoza'yla birlikte ona refakat eden sevgilisinin de öldürüldüğü belirtildi.

Espinoza'nın ruhsatsız silah bulundurma suçlamasıyla hapishanede tutulduğu kaydedildi.