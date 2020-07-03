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Meksika'da polislere silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 21:42 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 21:42

Meksika'da düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.


Meksika basınındaki haberlere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Apaseo  el Alto kentindeki otoyolda bir kamyonetteki silahlı kişiler, devriye görevindeki  polislere saldırdı.
 
Uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda 5 polis öldü, 2 polis  yaralandı.
 
Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan polisler hastaneye sevk  edildi.
 
Guanajuato Güvenlik Sekreteri Alvar Cabeza de Vaca, sorumluların  bulunması için bölgede operasyon başlatıldığını belirterek, "Polislerimize  korkakça ve haince bir saldırı yapıldı. Ne yazık ki 5 güvenlik görevlimiz  hayatını kaybetti." dedi.
 

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Meksika polis saldırı
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