09 Ağustos 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.438 0.26 EURO 10,2000 0.45
USD 8,6640 0.57 ALTIN 486,120 -0.49
CANLI BORSA
TÜMÜ

Meksika'da partiye silahlı baskın!

AA |  09 Ağustos 2021 Pazartesi - 9:55 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 9:55

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar, 8 kişiyi öldürdü.


Meksika basınında çıkan habere göre, Irapuato ilçesine bağlı Santa Maria semtinde, silahlı oldukları öğrenilen 3 kişi bir evde parti düzenlendiği sırada baskın yaptı. 
 
İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, 1'i kadın 8 kişinin cesedine ulaştı. 
 
Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, saldırganların 3 kişi olduğu ve olayın hemen ardından kırmızı bir kamyonetle kaçtıkları belirtildi. 
 
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 
 
Guanajuato eyaleti, ülkede silahlı çetelerin varlığının en yoğun görüldüğü yerlerden biri olarak geçiyor.
 

ETİKETLER

Meksika Guanajuato pardi baskın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.