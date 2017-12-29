Meksika'da milletvekiline suikast!

Meksika'da Jalisco Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, Demokratik Devrim Partisi'nin meclis üyesi Saul Galindo'nun, bir zamanlar belediye başkanı olduğu Tomatlan kasabasında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Eyalet Meclisi Adalet Komisyonu başkanlığını yürüten Galindo'nun, kimliği bilinmeyen 6 saldırgan tarafından arabasından indirilerek oğlunun gözü önünde vurulduğu kaydedildi.

Partinin Jalisco eyaleti Başkanı Victor Hugo Prado, 2013-2015 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Galindo'nun, gelecek yılki seçimlerde tekrar belediye başkanı olmak için adaylık başvurusunda bulunduğunu belirtti.