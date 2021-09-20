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Meksika'da korkunç plan! Bombayı hediye paketiyle gönderdiler...

20 Eylül 2021 Pazartesi - 23:22 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 23:22

Son dakika haberine göre; Meksika'da doğum günü partisine hediye paketi içinde gönderilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


Meksika basınında çıkan habere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentindeki bir restoranda, doğum günü partisi düzenleyen iş yeri sahibine, içinde bomba tuzaklı hediye paketi yollandı.
 
Paketin açılmasıyla infilak eden bomba, 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.
 
Yetkililer, hediye kutusuna tuzaklanmış bombanın, motosikletle gelen 2 kişi tarafından mekan sahibinin ortağına teslim edildiğini ve kutunun açılmasıyla patlama yaşandığını bildirdi.
 
Patlamada hayatını kaybedenlerden birinin, doğum günü kutlanan mekan sahibi olduğu bilgisi paylaşıldı.

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