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Meksika'da helikopter kazası: 13 ölü, 15 yaralı

İHA |  17 Şubat 2018 Cumartesi - 19:14 | Son Güncelleme : 17 02 2018 - 21:19

Meksika'da depremin ardından inceleme çalışmalarında bulunmak için Oaxaca eyaletine giden askeri helikopterin düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı


Meksika'da depremin ardından inceleme çalışmalarında bulunmak için Oaxaca eyaletine giden, İçişleri Bakanı ve Eyalet Valisini taşıyan askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Yetkililer, bakan ve valinin hayatta kaldığını, ancak 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.
 
 
 
Öte yandan Başkent Meksiko’ya 360 kilometre uzaklıkta Oaxaca bölgesinde Pinotepa Nacional şehri yakınlarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Meydana gelen depremde 50 evin hasar gördüğü belirtildi.
 
 
 
 
 

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