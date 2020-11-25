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Meksika'da gizli mezarlarda 113 ceset bulundu

AA |  25 Kasım 2020 Çarşamba - 9:16 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 9:18

Meksika'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde toplu mezar bulunduğu bildirildi.


Ülke basınında çıkan habere göre, Eyalet Savcılığından yapılan  açıklamada, Jalisco'ya bağlı El Salto kentindeki bir arazide yapılan aramalarda  toplu mezarda 113 cesedin tespit edildiği belirtildi.
 
Cesetler üzerinde yapılan ilk incelemelerde ikisi kadın 30 kişinin  kimliği aileleri tarafından teşhis edildi.
 
Diğer cesetler üzerinde kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.
 
Meksika İçişleri Bakanlığı Ulusal Arama Komisyonunun ekim ayında  yayınladığı rapora göre, Jalisco'da 2006-2020 yılları arasında yapılan kazılarda  bulunan gizli mezarlarda 897 ceset tespit edildi.
 
Ülke genelinde ise 2006'dan bu yana yapılan kazılarda 4 bin 92 gizli  mezardan toplamda 6 bin 900 kişiye ait cesetler çıkarıldı.

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