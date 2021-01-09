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Meksika'da cenaze törenine katılanlara silahlı saldırıda 9 kişi öldü

AA |  09 Ocak 2021 Cumartesi - 8:13 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 8:13

Meksika'da cenaze törenine katılanlara yönelik silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Meksika basınındaki haberlere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Celeya  kentindeki San Rafael Arboledas Mahallesi'nde, kimliği bilinmeyen silahlı grup  tarafından cenaze törenine katılanlara uzun namlulu silahlarla saldırı  düzenlendi.
 
Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
 
Yetkililer, saldırganların kaçtığını ve olayla ilgili soruşturma  başlatıldığını bildirdi.
 
Aynı bölgede 5 Ocak'ta bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi  ölmüştü.
 
Suç oranının yüksek olduğu yerler arasında yer alan bölgede özellikle  Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) en etkin suç örgütü olarak kabul ediliyor.
 

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Meksika cenaze töreni silahlı saldırı
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