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Meksika'da büyük korku! Lüks otele silahlı saldırı: 2 kişiyi infaz ettiler

BOGOTA (AA)  |  05 Kasım 2021 Cuma - 7:52 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 7:52

Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde, turistik bir otele baskın yapan silahlı kişiler, 2 kişiyi öldürdü, 1 turisti yaraladı.


Meksika basınında çıkan habere göre, silahlı saldırganlar, Cancun  kentindeki sahil kasabasında yer alan turistik bir otele saldırdı.
 
İki kamyonla oteli basan saldırganlar, plajda bulunan 2 kişiyi infaz  ettikten sonra bir turisti de hafif yaraladı.
 
 
Görgü tanıklarının ifadesine göre, silahlı kişiler saldırının ardından  plaj alanından tekneyle kaçtı.
 
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı esnasında büyük korku  yaşayan turistlerin ve çalışanların tehdit üzerine yere yattığı görülüyor.
 
 
Eyalet Başsavcılığı, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma  başlatıldığını bildirdi.
 
 
Yetkililer, olayın uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasından  kaynaklandığını tahmin ediyor.
 

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Meksika otel saldırı infaz
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