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Meksika'da bir gazeteci öldürüldü

AA |  14 Ocak 2018 Pazar - 10:54 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 10:54

Meksika'nın kuzeydoğusunda Tamaulipas eyaletinde 77 yaşındaki gazeteci Carlos Dominguez Rodriguez silahlı saldırıda öldürüldü.


Eyaletin güvenlik sözcüsü Luis Alberto Rodriguez, 77 yaşındaki  gazeteci Carlos Dominguez Rodriguez'in Nuevo Laredo kentinde, yakınlarının  bulunduğu aracı kullandığı sırada silahlı saldırıya uğradığını söyledi.
 
Rodriguez'in hayatını kaybettiği saldırıdan araçtaki diğer kişilerin  yara almadan kurtulduğu belirtildi.
 
Geçmişte Diario de Nuevo Laredo gazetesi dahil yazılı basında çalışan  Rodriguez'in, son dönemde haber sitelerinde köşe yazarlığı yaptığı ifade edildi.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işi nedeniyle öldürüldüğü  kanıtlanırsa Rodriguez, bu yıl Meksika'da mesleğinden ötürü cinayete kurban giden ilk gazeteci olacak.
 
Meksika'da geçen yıl 10 gazeteci öldürülmüştü.
 
  
 

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