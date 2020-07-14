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Meksika'da Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu

AA |  14 Temmuz 2020 Salı - 13:33 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 13:33

Meksika'da büyük bir binanın altında tarihi bir Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu.


BBC'nin haberine göre, kalıntılar, başkent Meksiko'daki Zocalo  Meydanı'nda yer alan binada onarım çalışmaları sırasında, işçilerin bazalt taşı  levhalarıyla döşenmiş zemine rastlamasıyla keşfedildi.
 
Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, zeminin, Aztek  İmparatoru Axayacatl'ın sarayının açık alanına ait olduğunu bildirdi.
 
Sarayın, Aztek İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra İspanyol istilacı  Hernan Cortes'in evi olarak da kullanıldığı belirtildi.
 
Aztek İmparatorluğu'nun son yöneticilerinden biri olan Montezuma'nın  babası Axayacatl, 1469-1481'de hüküm sürmüştü.
 

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Meksika aztek saray
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