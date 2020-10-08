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Meksika’da akılalmaz görüntü! Ölüler Günü sembolü yanardağda belirdi

08 Ekim 2020 Perşembe - 17:01 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 17:01

Meksika'nın 'Ölüler Günü' festivalinin sembolü olan 'Zarif Kafatası', yıllık kutlamalardan haftalar önce Popocatepetl Yanardağı’nın kül bulutlarında belirmesi paniğe neden oldu.


Orta Meksika eyaletleri Puebla, Morelos ve Meksika arasında bulunan Popocatepetl Yanardağı dün faaliyete geçti. Havaya püskürttüğü kül bulutları arasında ülkede her yıl kutlanan Ölüler Günü Festivali’nin sembolü olan ‘Zarif Kafatası’ (Catrina Skull) belirdi.
 
Paniğe neden olan görüntü ülkenin gündemine oturdu. Meksika halkı, her yıl 1 ve 2 Kasım tarihlerinde kutlanan ‘Ölüler Günü Festivali’nde hayata veda eden merhumları anıyor.
 
Festivalde, ölenlerin mezarları süslenerek fener alayı geçitleri yapılıyor. Azizler Günü olan 1 Kasım'da, hayata veda eden çocukların ruhlarının sevdiklerini, ertesi gün ise Tüm Ruhlar Günü'nde hayata veda eden yetişkinlerin hayatta kalanları ziyaret ettiğine inanılıyor.
 
 

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Meksika Ölüler Günü festival
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