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Meksika'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA |  08 Eylül 2021 Çarşamba - 7:06 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 7:12

Meksika'nın güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem oldu.


Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero  eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 6,9  büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
 
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise  depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo  Madero kenti olduğunu duyurdu.
 
 Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz  açıklama yapmadı.
 
Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği  bildirildi.
 

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