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Mekke'de yangın: Ölüler var!

10 Ocak 2018 Çarşamba - 15:09 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 15:09

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde avluda çıkan yangının eve sıçraması sonucu 5 kişinin öldüğü belirtildi.


Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke Sivil Savunma Genel Müdürlüğü sözcüsü Nayif eş-Şerif, yaptığı açıklamada, "Şeraii Mücahidin Mahallesi'nde atık, ahşap ve eski eşyaların bulunduğu bir avluda yangın çıktığını, alevlerin Afrika uyruklu bir ailenin ikamet ettiği eve sıçradığını" bildirdi.
 
Şerif, 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında yaralananlar olduğunu, kurtarma birimlerinin yaralıları evden çıkartarak, hastaneye naklettiğini belirtti.
 
Mekke Sivil Savunma Genel Müdürlüğü sözcüsü Şerif, ilgili birimlerin yangının çıkış sebebini araştırdığını kaydetti.

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