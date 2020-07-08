Meke Gölü kurudu! Meke Gölü nerede, nasıl oluşmuştur? Meke Gölü son hali!

5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluşan Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı. Dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen Meke Gölü’nün son hali büyük üzüntüye neden oldu. Habere inanmayanlar arama motorlarından Meke Gölü kurudu mu, Meke Gölü nasıl kurudu, sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Meke Gölü son hali…

Meke Gölü kurudu. 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen krater bir yapıya sahip Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı. Haberlerin ardından Meke Gölü neden kurudu, soruları arttı. Karapınar'da oturan ve TEMA Vakfı'nın 26 yıldır gönüllü temsilciliği ile bölgeye gelen turistlere gönüllü rehberlik yapan Musa Ceyhan, masmavi suyunun olduğu ve kuş türlerine ev sahipliği yapan Meke Gölü'nün kurumasının kendisini üzdüğünü söyledi. Peki, Meke Gölü neden kurudu? İşte Meke Gölü son hali…

MEKE GÖLÜ NEREDE?

Meke Krater Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesinde, sönmüş bir volkan kraterinin gaz patlaması sonucu suyla dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar bulunan göl. Karapınar Düzlüğü'nde, Karapınar-Ereğli yolunun 7. km'sindeki sapaktan 2 km içeridedir. Göl ve birincil krater çukurunun uzunluğu 800 metre, genişliği 500 metredir. Göl 12 metre derinliğindedir. Göl adını çevrede yaşayan meke kuşlarından alır.

MEKE GÖLÜ NASIL OLUŞMUŞTUR?

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu.

MEKE GÖLÜ NEDEN KURUDU?

TEMA Vakfı'nın 26 yıldır gönüllü temsilcisi Musa Ceyhan, ‘’Dünyanın Nazar Boncuğu' Meke Gölü yerli ve yabancı turistlerin uğrak bir yeriydi. 15 senedir bu göl kurumaya yüz tuttu. Ondan önce masmavi suyu ve kuş türleriyle cıvıl cıvıl olan çok güzel bir turizm alanımızdı. Yeraltı sularımız azaldıkça gölün suyu çekildi. İklim değişikliği Meke'nin kurumasında önemli bir faktör. Gölün kurumasına çok üzülüyoruz. Yıllardır buraya gelen yerli ve yabancı turistlere gönüllü olarak rehberlik yapıyordum. Tabi o zamanlar buralar çok güzeldi. Şu an da kimse gelmez oldu. Kuşlar bile küsüp gitti’’ şeklinde konuştu.

Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu. Yağışlar nedeniyle ilkbahar aylarında mikroorganizmalardan kaynaklanan, kırmızı renge boyanan ve neredeyse bir avuç su bulunan gölde şimdi sıcaklığın artıp buharlaşmanın etkisiyle bir damla bile su kalmadı.

'İNSANLAR BURAYA GELİP YÜZERDİ'

Göl kurumadan önce insanların bölgeye gelip yüzdüğünü belirten Ceyhan, şu bilgileri paylaştı: "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'dan yardım bekliyoruz. Burayı canlandırsın. Tekrar eski canlılığına kavuşsun. Turizme kazandırılsın. Burası dünyada eşi benzeri olmayan bir göl. Kurtarılıp, eski güzel haline gelmesini çok istiyoruz."

"Eskiden vatandaşlarımız göle girip yüzerlerdi. O zaman masmavi suyu vardı. Göl kaynak sularından besleniyordu. Maalesef kaynak suları da kurudu. Yeraltı sularını bilinçli kullanmamamız lazım. İleride tek bir damla suya muhtaç olabiliriz. Bir defa daha böyle kuruduğunu söylüyorlar."

"Tekrar eski haline gelebilmesi için yeraltı sularının yükselmesi gerekiyor. Suyu çeken binlerce kuyu var. Yeraltı suları yükselmezse yarın öbür gün sulu tarım yapanlarda susuz kalabilir.

Başka bir yerden su verilecekse bile bir an önce Konya Ovası'na bu suyun verilip buraların yeniden canlandırılması lazım. Biz o eski güzelliği olan Meke Gölü'nü istiyoruz. Böyle kurumuş halini değil. Kuşların geldiği, insanlar gelip gezdiği bir yer olsun istiyoruz."

MEKE GÖLÜ SON HALİ