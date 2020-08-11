Meis Adası çevresinde hareketlilik yaşanıyor. Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sismik araştırma gemilerimizi gönderdik, kimseye taviz veremeyiz, kimse bize 'Siz kötü niyetlisiniz' diyemez, karşımızda kötü niyetli bir ülke var, birini suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar." diye konuştu. Peki, Meis adası nerede? Meis adası Türkiye’ye ne kadar uzaklıkta? İşte, Meis Adası haritası…

Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesinin ardından Yunanistan'ın Meis adası kıyılarına Yunan fırkateyni yanaşmıştı. Bölgede, Türk hücumbotunun Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştığı görüldü. Ayrıca, sabah saatlerinden itibaren havada iki helikopter Meis Adası'nın karşısında ve Kaş'ta sürekli tur atıyor. Meis adası nerede? Yunanistan’a bağlı Meis Adası Türkiye’ye kaç km uzaklıkta? Meis Adası haritası...

MEİS ADASI NEREDE?

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a bağlı Oniki Ada (Dodekanesos) ilinde bir ada olan Meis Adası Türkiye kıyılarından (Kaş, Antalya) sadece 2.1 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 7,3 km²'dir. Yunanistan’ın Akdeniz’de bulunan tek adası olan Meis adası, Kızılhisar Adası olarak da bilinir.

Adadaki tek yerleşim yeri olan Kastellorizo (Megisti ya da Meis), St. Jean Şövalyeleri'nin buradaki kızıl kayalardan ötürü adaya verdikleri Château-Roux (Kızıl Şato) adının bozulmuş biçimidir. St. Jean Şövalyelerinden sonra ada sırasıyla Mısır, Napoli ve 1512'de Osmanlı egemenliğine girdi. Osmanlılar kısa aralıklar dışında 1915'e değin adayı ellerinde tuttular.[kaynak belirtilmeli] I. Dünya Savaşı sırasında Fransızların eline geçen ada Lozan Antlaşması (1923) ile İtalya'ya verildi. II. Dünya Savaşı sonrasında (1948) ise On İki Ada'yla birlikte Yunanistan'a bağlandı.[1]

Az miktarda üzüm ve zeytin yetiştirilen adada en önemli uğraş sünger avcılığıdır. Kıyıları son derece girintili çıkıntılı ve sarp olan adaya yalnızca doğu kıyısından girilebilir. Tek yerleşim de bu kıyıdaki Kastellorizo (Megisti) köyüdür.

Rodos'la feribot ve havayolu bağlantısı vardır. Bunun dışında her gün Antalya'nın Kaş ilçesinden hareket eden vapurlarla Meis şehrine gitmek mümkündür. Adada bir havaalanı vardır. Adada yalnızca havaalanı ile Megisti arasında otobüs seferleri vardır.

Nüfusu 2000 yılındaki sayıma göre 406 kişidir. Ancak bu rakam yazın 1000'e çıkabilmektedir. Kalıcı nüfus olan 406 kişinin hepsi adada aynı zamanda en büyük yerleşim olan Meis (Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki adıyla Megisti) köyünde oturur.

MEİS ADASI HARİTASI