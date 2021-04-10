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Mehtap Ar öldü mü? Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar kimdir, kaç yaşında?

10 Nisan 2021 Cumartesi - 14:36 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 14:36

Oyuncu Müjde Ar'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehtap Ar kimdir, kaç yaşında?


İki buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti. Mehtap Ar kimdir, kaç yaşında?

MEHTAP AR KİMDİR?

Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın‘nın (Ebrem) kızıdır. Müjde üç yaşındayken Aysel’le baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamile idi. Ablası Müjde Ar da sinema oyuncusudur. Ablası ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.
2000 yılında Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar’ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu vardır.

 

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