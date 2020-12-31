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Mehmetçikten yeni yıl mesajı!

DHA |  31 Aralık 2020 Perşembe - 20:29 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 20:46

MSB'nin yaptığı videolu paylaşımda, yurt içi ve dışında görev yapan, yeni yıla görev başında girecek Mehmetçiğin "Mutlu yıllar Türkiye'm" mesajına yer verildi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı videolu  paylaşımda,  yurt içi ve dışında görev yapan, yeni yıla görev başında girecek  Mehmetçiğin  "Mutlu yıllar Türkiye'm" mesajına yer verildi. 
 
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin ve  dünyanın dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, yeni yıla görev  başında girecek olan kahraman Mehmetçiklerimizden canımızdan çok sevdiğimiz asil  milletimize yeni yıl mesajı var. Yeni Yılın Kutlu Olsun Türkiye'm." ifadeleri  kullanıldı.
 
Paylaşımda, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan  Mehmetçik,  yeni yıl mesajı verdi.
 
Mesajda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "al bayrağın gölgesinde, milletin  emrinde" vatani görevini sürdürdüğü, hem Türkiye'de hem de dünyada barışın  teminatı için mücadelenin devam ettiği belirtilerek, denizde, karada ve havada  askerlerin görev yerinde olduğu vurgulandı.

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Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçik videolu mesaj
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