Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerimizin zorlu hava ve arazi şartlarındaki eğitimleri devam ediyor. Ardahan'daki 25'inci Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli askerlerimiz, bölgede devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştirdi" denildi. Paylaşımda ayrıca askerlerin eğitiminden fotoğraflar yer aldı.
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- Mehmetçik, zorlu hava şartlarında eğitim yapıyor
Mehmetçik, zorlu hava şartlarında eğitim yapıyor
DHA | 06 Ocak 2021 Çarşamba - 20:05 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 20:05