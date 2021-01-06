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Mehmetçik, zorlu hava şartlarında eğitim yapıyor

DHA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 20:05 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 20:05

Milli Savunma Bakanlığı, Ardahan'da görevli askerlerin zorlu hava ve arazi şartlarında yaptığı eğitimlerden fotoğraf paylaştı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerimizin zorlu hava ve arazi şartlarındaki eğitimleri devam ediyor. Ardahan'daki 25'inci Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli askerlerimiz, bölgede devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştirdi" denildi. Paylaşımda ayrıca askerlerin eğitiminden fotoğraflar yer aldı.
 

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Milli Savunma Bakanlığı Ardahan zorlu
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