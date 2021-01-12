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Mehmetçik, nehirden karşıya geçerken köpeğini omzunda taşıdı

12 Ocak 2021 Salı - 16:59 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 16:59

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, kendilerine eşlik eden köpeği nehirden karşıya omzunda taşıdı.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurkta arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKKya ait yeni sığınak ve barınaklar tespit etti.
 
 
Operasyonlar sırasında Komandolarımıza eşlik eden bir köpeğimiz de nehirden karşıya geçerken Mehmetçiğimizin omuzlarında taşındı. Bölgede yapılan arama-taramalarda; 14.5 milimetre Doçka uçaksavar silahı, bir varil dolusu Doçka mühimmatı, 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 12,5 milimetre Doçka mühimmatı, 14,5 milimetre Doçka mühimmatı ve pek çok yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi" denildi.
 

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Mehmetçik nehir köpek operasyon
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