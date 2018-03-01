Mehmetçik Kut'ül Amare 6. bölüm fragmanları heyecanlandırdı!

Mehmetçik Kut'ül Amare 6. yeni bölüm fragmanları yayınlandı ve izleyicilerini oldukça heyecanlandırdı. TRT 1'de Perşembe akşamları ekrana gelen Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Mehmet ve Zeynep’i bekleyen yeni vazife ne olacak?

Mehmetçik Kut'ül Amare konusu ve oyuncularıyla oldukça dikkat çekiyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında izlenecek olan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde yine heyecan dorukta... İşte Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin yeni bölüm fragmanları ve yaşanacakların özeti...

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 6. BÖLÜM FRAGMANI

Yaralı halde mektupları kurtarmayı başaran ancak çölde bitap düşen Mehmet, rüyalarına giren Zeynep’i karşısında görünce şok olmuştur. Yaraları Efsa Nine’nin merhemiyle iyi olan ve Zeynep ile ilk andan itibaren güçlü bir bağ kuran Mehmet ona duygularını söyleyebilecek midir?

Süleyman Askeri, uzun zamandır izlediği Mehmet’in karşısına Teşkilat-ı Mahsusa’ya çalışan Zeynep ve ninesinin çadırında çıkmıştır. Askeri, Mehmet’e önemli bir vazife vermeden önce yemin ettirerek teşkilata dâhil eder. Bir anda bütün hayallerine kavuşan Mehmet için zorlu süreç şimdi başlamıştır.

Bağdat’ta ki tüm hainleri ortaya çıkaran ve Casım’ın canını alan Askeri, Cox’u elinden kaçırmıştır. Ancak artık daha önemli bir vazifesi vardır. Enver Paşa’dan gelen telgrafla Rota Mevkii’ne doğru yola çıkacak ve İngiliz ordusunun Bağdat ’a ilerleyişine bir son verecektir. Peki, kendi ordusundan üç kat daha büyük bir orduyu durdurabilecek midir?

Askeri’nin elinden yaralı olarak kurtulan Cox, İngiliz karargâhına gelerek General Barrett ile buluşmuştur. Ona getirdiği önemli bilgileri dikkate almayan ve Cox’u küçümseyen General Barrett, ordusunun üstünlüğüne inanmaktadır. Cox ise General’in büyük bir hata yaptığının farkındadır. Peki, bu hata savaşın seyrini değiştirecek midir?

Mehmet, Zeynep, Said ve Efsa yeni vazifelerini almak için Kûtulamâre’ye gelir. Onlara yeni vazifelerini bir fırıncı verecektir. Mehmet ve Said kendilerini bekleyen büyük sürprizden habersiz fırına gelirler. Burada Hüsrev ile karşılaşan iki kardeş büyük mutluluk duyarlar. Bu durum Hüsrev için de sürpriz olmuştur. Peki, Mehmet ve Zeynep’i bekleyen yeni vazife nedir?