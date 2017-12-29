29 Aralık 2017 Cuma
İSTANBUL 
15°C / 9°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.494 0.89 EURO 4,5470 0.71
USD 3,7890 0.37 ALTIN 158,670 0.96
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını görüntüledi

29 Aralık 2017 Cuma - 13:33 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 13:33

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.


Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando  birlikleri ve jandarma özel harekat (JÖH) timlerinin Refahiye ilçesi Söğütlü köyü  Koç mezrası kırsalında dün başlattığı operasyon sürüyor.
 
Helikopter ile savaş uçaklarının da destek verdiği operasyon, bölgede  bulunan Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu tarafından yönetiliyor.
 
Mehmetçik'in karla kaplı, ormanlık ve sarp bir arazide kararlılıkla  yürüttüğü operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı.
 
Operasyonda, helikopter ile bölgeye inen birlikler, bir süre yürüyerek  arazi arama taraması yaptı. Birlikler, bu sırada teröristlerce ormanlık alanda  toprak kazılarak yapılan bir sığınağı tespit etti.
 
"Devletin şefkatine sığının"
 
Birlikleri yöneten albay Aksoylu, terörist bulunduğu anlaşılan  sığınağın etrafının askerlerce çevrilmesinin ardından içerideki teröriste,  "Devletin şefkatine sığının. Size namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum,  teslim olmanız halinde canınıza herhangi bir halel gelmeyecek." şeklinde anons  yaparak "teslim ol" çağrısında bulundu.
 
Güvenlik güçlerinin uyarı ateşi sonrası sığınaktan çıkıp güvenlik  güçlerine ateş açan bir terörist, yaşanan çatışmada ölü olarak ele geçirildi.  Çatışma sonrası, bölge bir savaş uçağı tarafından da bombalandı.
 
 
Yaşanan çatışma anı ise AA ekibi tarafından görüntülendi.
 
Çatışma sonrası gerekli tedbirleri alarak sığınağa giren Mehmetçik,  etkisiz hale getirilen teröriste ait bir kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda  mutfak tüpü, çay, şeker, un gibi bir çok yaşam malzemesi ele geçirdi.
 
Güvenlik güçlerinin bölgede teröristlere yönelik operasyonu devam ediyor.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.