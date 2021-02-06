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Mehmetçik, dondurucu soğuk ve kar fırtınasına rağmen vatan nöbetine devam ediyor

AA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 16:47 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 16:50

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin eksi 30 derecede ve 3 bin metre yükseklikteki geçici üs bölgesinde verdiği yaşam mücadelesini yansıtan görüntüleri paylaştı.


MSB'nin sosyal medya hesaplarından, "Kar fırtınası sırasında çekilmiş  olan fedakarlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri."  mesajıyla paylaşılan videoda, vatan için eksi 30 derecede ve 3 bin metre  yükseklikteki geçici bir üs bölgesinde nöbet tutan Mehmetçiğin yaşadığı zorlu  anlar kaydedildi.
 
 
Videoda, Mehmetçiğin kar fırtınasından dolayı birbirlerini güçlükle  görmelerine rağmen mevzileri kürekle açmaya çalıştığı ve yıkılan bacayı  onardıkları anların görüntüleri de yer aldı.
 
 

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