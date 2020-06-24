Mehmetçiğin yeni hedefi Keşan kampı

Kuzey Irak’tan Türkiye’ye sızmaları kesmek için Haftanin’de yürütülen harekâtta vadinin içini temizleyen Mehmetçik, yönünü Serziyal’a kaydırdı. Hedef Haftanin’deki terör koridorunu parçalamak için hainlerin barınma alanı Keşan’ı yerle bir ederek bölgede hakimiyet kurmak.

Şırnak Uludere'nin karşısındaki Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-Kaplan harekâtında terör örgütünün 13 farklı bölgede, aralarında barınma ve üslenme alanlarının da bulunduğu 700'den fazla hedef imha edildi. Şeraniş, Pirbela, Şeşdara ve Pusağa Vadisi teröristlerden temizlenirken, bu 4 kamp alanındaki silah mevzii, mühimmat, erzak depoları, tıbbi ilaç yüklü 2 revir kullanılamaz hale getirildi. Mehmetçik, harekâtın yönünü Duhok'un Zaho İlçesine bağlı Amediye, Kanimasi, Serziyal, Dinazor kayalıkları, Şeladize, Bergara, Kafya Vadisi, Nazdur, Sersing, Derkar, Dereluk, Batufa, Sineke ve Kumri bölgelerine kaydırdı.

Yeni hedef ise terör örgütünün en önemli barınma alanlarından Keşan Kampı. Önceki gün helikopterlerle bölgeye indirilen 700 komando bölgeyi çembere aldı. Haftanin içindeki Keşan, Kaşuran, Perak, Banike, Mergasor, Hantur Dağı, Sipan ve Akrep ve Kasroki tepesinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çaresizce kaçmaya çalışan teröristler, sıcak takibi önlemek ve zaman kazanmak için de stratejik noktalara EYP'ler tuzaklıyor. Bölgede son 48 saatte 87, son bir haftada ise 400'ün üzerinde EYP imha edildi. Haftanin alanı içindeki Süryani Köyü Isiv Ava kırsalına ve Amediye İlçesinin Sergele bölgesine doğru kaçan teröristler, iki F-16 tarafından yoğun biçimde bombalandı. Dün bölgede düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getiridi.

HAİNLER ADIM ATACAK YER BULAMAYACAK

Haftanin içinde irili ufaklı çok sayıda kamp ve barınma alanları bulunuyor. Keşan ise Haftanin boğazını ikiye ayıran bir hâkim tepede. Hantur Dağı, Akrep Tepesi, Banike bölgesi teröristlerden tamamen temizlendikten sonra Keşan Kampı da teröristlerden temizlenirse TSK bu bölgede artık tamamen kalıcı olacak ve yeni üsler ile gözetleme kuleleri inşa ederek teröristlerin burada varlık göstermesinin tamamen önüne geçecek. Böylelikle sınır karakollarına saldırı girişimleri ve Türkiye'ye sızmalar da tümden bitecek.

TEMMUZ'DA SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI