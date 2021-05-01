Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı! Suriye'den Türkiye'ye tünel

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay’da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi" denildi.
Bakanlık, tünele ilişkin fotoğraflar ile ele geçirilen malzemelerin fotoğraflarını da paylaştı.
Hatay’da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/V74LZcJ4Fa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2021