Mehmetçiğe kurban kesen yörük anne ağlattı

Hatay'daki yörük çadırında yaşayan bir Türk annesi, askerlerimizi ziyaret etti. Gece Türk tanklarının sesini duyduğunu ve uyuyamadığını belirten yörük kadın, "Ayağına taş değmesin" diyerek Mehmetçik'e dua etti. Askerleri ziyaret eden kadın, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere olan Türk askerlerini kurban keserek uğurladı.

ÇADIRLARINDAN ÇIKIP MEHMETÇİĞE KOŞTULAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'den terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılması için Hatay'dan da askeri sevkiyat yapıldı. Hatay sınırında bulunan Türk tanklarını görenlerin evlerinden ve çadırlarından çıkarak yanlarına gidip dua etmesi, duygulu anların yaşanmasına neden oldu.